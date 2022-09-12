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WATCH: Pittman previews matchup with Petrino, Missouri State

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman look back on the 44-30 win over South Carolina and hear what he had to say ahead of Saturday's matchup with former Razorback head coach Bobby Petrino and Missouri State.

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