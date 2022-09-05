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WATCH: Pittman's Monday press conference of South Carolina week

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman looks back on the 31-24 win over Cincinnati and looks ahead to the South Carolina this Saturday in Fayetteville.

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