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WATCH: Players discuss South Carolina, recap Cincinnati win

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

Check out the Recruiting Hawgs Podcast with Alex Trader and Mason Choate. New episodes including interviews with Arkansas recruits are available every Wednesday on YouTube, Apple and Spotify.

After taking down Cincinnati 31-24 Saturday afternoon, Arkansas is gearing up to take on SEC foe South Carolina. Defensive end Jordan Domineck, wide receiver Jadon Haselwood, center Ricky Stromberg and cornerback Hudson Clark met with the media Tuesday afternoon to discuss the upcoming matchup between the Razorbacks and the Gamecocks. Subscribe to the HawgBeat YouTube page so you don't miss out on any practice highlights or press conferences.

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