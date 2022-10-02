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WATCH: Priority in-stat DE target Charlie Collins updates his recruitment

Alex Trader • HawgBeat
Recruiting Analyst
@TraderRivals

This week's HawgBeat.com Marquee Matchup took us to Wilbur D. Mills University Studies to catch priority in-state defensive end target Charlie Collins in action against Maumelle.

One of the newest recipients of Rivals' four-star status, Collins offers his thoughts on that rating, updates his recruitment and previews his visit for No. 20 Arkansas' matchup with No. 2 Alabama.

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