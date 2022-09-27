News More News
{{ timeAgo('2022-09-27 19:22:53 -0500') }} football Edit

WATCH: R. Sanders, Knox, Domineck, Slusher preview Alabama

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Watch Arkansas' Rocket Sanders, Trey Knox, Jordan Domineck and Myles Slusher preview Saturday's game against the Alabama Crimson tide.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}