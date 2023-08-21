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WATCH: Rose, Gregory, Wilson press conference

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Hear Arkansas defensive tackles Keivie Rose and Eric Gregory along with wide receiver Jaedon Wilson talk about how fall camp went and how the first practice of the school year was on Monday afternoon.

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