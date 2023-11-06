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WATCH: Sam Pittman Monday press conference - Auburn week

HawgBeat Staff
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Hear from Arkansas head coach Sam Pittman on Monday of Auburn week. The Razorbacks are coming off a bye week and they hold a record of 3-6 overall and 1-5 in the SEC. Pittman breaks down what he saw on film from the overtime win at Florida, updates injuries and much more ahead of a home matchup against Auburn on Saturday at 3:00 p.m. CT on the SEC Network.

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