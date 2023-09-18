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WATCH: Sam Pittman Monday press conference - LSU week

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Hear from Arkansas head coach Sam Pittman on Monday of LSU week. The Razorbacks lost to BYU 38-31 on Saturday to fall to 2-1 on the year. Pittman breaks down what he saw on the film, updates injuries and much more ahead of a tough road test at LSU on Saturday at 6 p.m. CT on ESPN.

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