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WATCH: Sam Pittman Monday press conference - Mississippi State week

HawgBeat Staff • HawgBeat
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Hear from Arkansas head coach Sam Pittman on Monday of Mississippi State week. The Razorbacks lost to Alabama 24-21 on Saturday to fall to 2-5 overall and 0-4 in the SEC. Pittman breaks down what he saw on the film, updates injuries and much more ahead of a must-win home matchup against Mississippi State on Saturday at 11:00 a.m. CT on the SEC Network.

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