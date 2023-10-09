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WATCH: Sam Pittman Monday press conference - Ole Miss week

HawgBeat Staff • HawgBeat
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Hear from Arkansas head coach Sam Pittman on Monday of Alabama week. The Razorbacks lost to Ole Miss 27-20 on Saturday to fall to 2-4 on the year. Pittman breaks down what he saw on the film, updates injuries and much more ahead of a tough road test against Alabama on Saturday at 11:00 a.m. CT on ESPN.

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