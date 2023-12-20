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WATCH: Sam Pittman talks National Signing Day

Mason Choate • HawgBeat
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Watch Arkansas Razorbacks football head coach Sam Pittman on National Signing Day as he gives his thoughts on his team's signees in the 2024 class, plus the newest transfer signees.

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