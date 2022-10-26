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WATCH: Sam Pittman Wednesday press conference - Auburn week

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman give injury updates and talk KJ Jefferson's improvement during his final media availability before Saturday's game at Auburn.

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