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WATCH: Sam Pittman Wednesday press conference - bye week

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman address the media for the first time since Saturday, providing updates on injuries and the practice plan until the Hogs play Auburn on Oct. 29.

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