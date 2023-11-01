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WATCH: Sam Pittman Wednesday press conference - Florida week

HawgBeat Staff
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Hear from Arkansas head coach Sam Pittman on Wednesday of Florida week. The Razorbacks were beat 7-3 by Mississippi State to fall to 2-6 on the year last time out. Following a bye week and two days of practice this week, Pittman talks what he's seeing in practice, the overall team health, challenges Florida presents and much more in his final media availability of the week.

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