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WATCH: Sam Pittman Wednesday press conference - Kent State week

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Hear from Arkansas head coach Sam Pittman on Wednesday of Kent State week. The Razorbacks defeated Western Carolina 56-13 on Saturday in the team's season opener. Pittman talks what he's seeing in practice, the health of Rocket Sanders, challenges Kent State presents and much more in his final media availability of the week.

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