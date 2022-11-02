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WATCH: Sam Pittman Wednesday press conference - Liberty week

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman give his last thoughts on the Hogs' week of practice and Saturday's game against Liberty in his Wednesday press conference.

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