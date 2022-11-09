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WATCH: Sam Pittman Wednesday press conference - LSU week

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman talk KJ Jefferson's availability and more in his final press conference before Saturday's game against LSU.

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