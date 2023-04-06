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WATCH: TeSlaa, Armstrong, Jackson, Grier talk Arkansas spring ball

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Arkansas WR Isaac TeSlaa, WR Andrew Armstrong, DE Landon Jackson and LB Antonio Grier give their thoughts on how the first 10 practices of Arkansas Razorbacks spring football has gone.

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