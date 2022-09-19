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WATCH: Texas A&M HC Jimbo Fisher previews Arkansas

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Texas A&M head coach Jimbo Fisher preview Saturday's game at AT&T Stadium with the Arkansas Razorbacks.

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