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WATCH: Van Horn, Bohrofen, Holt react to 21-5 win over UALR

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, designated hitter Jace Bohrofen and second baseman Peyton Stovall discuss the Razorbacks' 21-5 win over the UALR Trojans on Tuesday.

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