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WATCH: Van Horn, Bybee, Slavens recap 8-4 loss at Missouri State

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, pitcher Ben Bybee and left fielder Brady Slavens discuss their thoughts after the Razorbacks' 8-4 loss to the Bears on Tuesday.

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