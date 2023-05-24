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WATCH: Van Horn, Diggs, Wegner, Morris talk 6-5 walk-off win over Texas A&M

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Watch Arkansas baseball head coach Dave Van Horn, Kendall Diggs, Jared Wegner and Zack Morris recap the Razorbacks' 6-5 walk-off win over Texas A&M on Wednesday at the SEC Tournament.

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