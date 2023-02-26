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WATCH: Van Horn, Hollan recap 12-3 loss to Eastern Illinois

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn and starting pitcher Hunter Hollan give their thoughts on Sunday's 12-3 loss to Eastern Illinois.

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