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WATCH: Van Horn, Hollan, Wegner, Stovall recap 15-6 win over Louisiana Tech

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, Hunter Hollan, Jared Wegner and Peyton Stovall recap Sunday's 15-6 win over Louisiana Tech to sweep the series.

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