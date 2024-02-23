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WATCH: Van Horn, players postgame - Arkansas 5, Oregon State 4

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

Watch Arkansas Razorbacks baseball head coach Dave Van Horn, LHP Hagen Smith and 2B Peyton Holt give their postgame press conferences after the 5-4 win over Oregon State on Friday at Globe Life Field in Arlington, Texas.

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