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WATCH: Van Horn postgame - Oklahoma State 2, Arkansas 1

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

Watch Arkansas Razorbacks baseball head coach Dave Van Horn give his postgame press conferences after the 2-1 loss to Oklahoma State on Saturday at Globe Life Field in Arlington, Texas.

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