 HawgBeat - WATCH: Van Horn previews upcoming series vs. Georgia
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WATCH: Van Horn previews upcoming series vs. Georgia

Andrew Hutchinson • HawgBeat
Senior Staff Writer
@NWAHutch

HawgBeat's coverage of the Diamond Hogs' Road to Omaha is brought to you by CJ's Butcher Boy Burgers, which has locations in Fayetteville and Russellville.

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