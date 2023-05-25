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WATCH: Van Horn, Smith, Hollan, Holt talk 5-4 SEC Tournament win over LSU

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Watch Arkansas baseball head coach Dave Van Horn, Hagen Smith, Hunter Hollan and Peyton Holt recap the Razorbacks' 5-4 win over No. 5 LSU on Thursday at the SEC Tournament.

Also check out LSU head coach Jay Johnson and RHP Paul Skenes as they give their thoughts on the loss to the Diamond Hogs.

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