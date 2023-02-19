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WATCH: Van Horn, Wegner, Morris react to 18-6 loss to TCU

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, left fielder Jared Wegner and left-handed pitcher Zack Morris recap Saturday's 18-6 loss to the No. 15 TCU Horned Frogs at Globe Life Field.

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