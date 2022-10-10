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WATCH: Video from Arkansas Football practice - Monday of BYU week

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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