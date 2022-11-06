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WATCH: What Arkansas is getting in Rivals100 DE commit Kavion Henderson

Alex Trader • HawgBeat
Recruiting Analyst
@TraderRivals

Rivals100 four-star defensive end Kavion Henderson chose Arkansas over the likes of Alabama, Auburn, Georgia and Oklahoma to become the Razorbacks' highest-rated commitment since 2016.

Our @TraderRivals breaks down Henderson's sophomore season highlights + what his decision means for the Razorbacks.

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