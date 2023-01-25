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Way-too-early Arkansas football projected spring depth chart - Offense

Beaux Limmer projects to be Arkansas' starting center for the 2023 season.
Beaux Limmer projects to be Arkansas' starting center for the 2023 season. (Nikki Chavanelle | HawgBeat.com)
Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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After a very busy transfer portal season for head coach Sam Pittman and the Arkansas Razorbacks, the dust has settled and it is time to look ahead to spring football. While there are still positions of need for the Hogs, they will have to wait until after the spring semester to address those.

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