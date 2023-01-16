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football
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What Arkansas is getting in WR transfer Tyrone Broden
Mason Choate
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HawgBeat
Managing Editor
Arkansas head coach Sam Pittman and receivers coach Kenny Guiton made another splash in the transfer portal Sunday with the commitment of Bowling Green transfer receiver
Tyrone Broden.
After visiting Oklahoma and Penn State earlier in the month, Broden set a commitment date for last Wednesday, which he then postponed that day and said his recruitment was still open. Just two days later, he was on campus in Fayetteville, where he eventually chose to be his new home.
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Standing at 6-foot-7, Broden was was tied with three others as the tallest wide receiver in the nation last season, according to the Bowling Green Athletics website. He started 21 games over the past three seasons, racking up 74 receptions for 1,199 receiving yards and 12 touchdowns.
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