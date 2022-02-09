 What they're saying: Twitter reacts to Arkansas Razorbacks knocking off No. 1 Auburn Tigers 80-76 in overtime
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What they're saying: Twitter reacts to Arkansas knocking off No. 1 Auburn

Andrew Hutchinson • HawgBeat
Managing Editor
@NWAHutch

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Arkansas was the talk of the college basketball world Tuesday night, as it knocked off No. 1 Auburn in a thrilling fashion.

Playing in front of a packed Bud Walton Arena, the Razorbacks beat the Tigers 80-76 in overtime and fans stormed the court.

Here is what national media, former players and recruits were saying about the upset win...

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