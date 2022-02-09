What they're saying: Twitter reacts to Arkansas knocking off No. 1 Auburn
Arkansas was the talk of the college basketball world Tuesday night, as it knocked off No. 1 Auburn in a thrilling fashion.
Playing in front of a packed Bud Walton Arena, the Razorbacks beat the Tigers 80-76 in overtime and fans stormed the court.
Here is what national media, former players and recruits were saying about the upset win...
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College students, get a year of HawgBeat coverage for just $11.95! Request details via email from your school account (.edu) to andrewhutchinson413 (at) gmail (dot) com.
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