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What to know about Arkansas' weekend visitors

Jacolby Criswell made his commitment to Arkansas public on Saturday.
Jacolby Criswell made his commitment to Arkansas public on Saturday. (Jacolby Criswell Instagram)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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As the Arkansas football coaching staff tries to fill key holes on the team via the transfer portal, three transfers got a glimpse of Fayetteville on official visits this weekend.

HawgBeat has you covered with an in-depth look at each visitor that was on the Hill this weekend.

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