Here is a list of which players are and aren’t available for the Razorbacks against No. 4 Georgia.

*walk-on

Quarterbacks (5)

~Feleipe Franks

~Malik Hornsby

~KJ Jefferson

~John Stephen Jones

~Jack Lindsey

Missing: Braden Bratcher*, Cade Pearson*

Running backs (5)

~Rakeem Boyd

~Donte Buckner*

~Dominique Johnson

~Trelon Smith

~A’Montae Spivey

Missing: Reid Turner*

Here, but not dressed: Josh Oglesby

Tight ends (6)

~Nathan Bax*

~Marcus Henderson

~Hudson Henry

~Blake Kern

~Collin Sutherland

~Blayne Toll

Wide receivers (10)

~Treylon Burks

~Kendall Catalon

~Karch Gardiner*

~T.J. Hammonds

~Trey Knox

~Tyson Morris

~Darin Turner

~De’Vion Warren

~John David White*

~Mike Woods

Missing: Harper Cole, Kevin Compton

Here, not dressed: Koilan Jackson

Offensive linemen (11)

~Ty Clary

~Shane Clenin

~Myron Cunningham

~Ray Curry Jr.

~Noah Gatlin

~Luke Jones

~Brady Latham

~Beaux Limmer

~Dylan Rathcke

~Ricky Stromberg

~Dalton Wagner

~Ryan Winkel

Missing: Griffin Hunt*, Peyton Simpson*

Here, but not dressed out: Jalen St. John, Austin Nix*

Defensive linemen (16)

~Andy Boykin

~Taurean Carter

~Julius Coates

~Nicholas Fulwider

~Dorian Gerald

~Eric Gregory

~Elias Hale*

~Morgan Hanna*

~Enoch Jackson Jr.

~Xavier Kelly

~Jonathan Marshall

~Marcus Miller

~Isaiah Nichols

~Jashaud Stewart

~Eric Thomas Jr.

~Zach Williams

Missing: David Porter, Mataio Soli

Linebackers (10)

~Kelin Burrle

~Levi Draper

~Deon Edwards

~Hayden Henry

~Grant Morgan

~Andrew Parker

~Bumper Pool

~Jackson Woodard*

~Jake Yurachek*

~Zach Zimos

Missing: J.T. Towers, Brooks Both*, Asa Shearin*, McKinley Williams*

Defensive backs (13)

~LaDarrius Bishop

~Simeon Blair

~Greg Brooks Jr.

~Montaric Brown

~Jon Conley*

~Jalen Catalon

~Hudson Clark*

~Joe Foucha

~Jerry Jacobs

~Khari Johnson

~Nathan Parodi*

~Myles Slusher

~Jacorrei Turner

~Nick Turner

Missing: Devin Bush, Jarques McClellion, Martaveous Brown*, Cedric Johnson*, Cameron Vail*

Here, but not dressed: Malik Chavis, Myles Mason, Micahh Smith

Specialists (7)

~K Vito Calvaruso

~P George Caratan

~LS H.T. Fountain

~P Sam Loy

~K/P Matthew Phillips

~K A.J. Reed

~LS Jordan Silver

Missing: P Reid Bauer*, LS John Oehrlein*, LS Eli Chism*