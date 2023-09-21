News More News
premium-icon
ago football Edit

2026 OL Cody Taylor recaps first gameday visit to Arkansas

Greenwood offensive lineman Cody Taylor.
Greenwood offensive lineman Cody Taylor. (Nick Wenger)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

There are a lot of significant names in Razorback history from Greenwood, such as Tyler Wilson, Grant Morgan, Drew Morgan, Connor Noland and more.

The Bulldogs are loaded with talent in the class of 2026, highlighted by quarterback Kane Archer. Another one of those players is offensive lineman Cody Taylor, who was on campus for Arkansas’ loss to BYU on Saturday.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}