News More News
premium-icon
ago football Edit

Arkansas' PFF grades vs. BYU 2023 - Offense

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

We continue HawgBeat's series of analyzing Arkansas' games through the lens of Pro Football Focus after the Razorbacks' 38-31 loss to BYU.

The analytics from PFF keeps track of grades for each player on a scale of 0-100. The website goes further into depth on specific grades, but for the purpose of this story, we will just look at offensive grades.

Here are grades on the offensive side of the ball from the BYU game.

(NOTE: These are premium stats, so please do not share these on free social media sites or other websites. Instead, encourage your friends to subscribe to HawgBeat so they can get the great content, as well.)

Team Grades

~Overall: 68.9

~Offfense: 66.0

~Passing: 72.9

~Pass blocking: 81.1

~Receiving: 58.1

~Running: 72.2

~Run blocking: 55.1

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}