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College basketball world reacts to Arkansas-Creighton officiating

Jackson Collier • HawgBeat
Basketball Recruiting Analyst
@JacksonCollier

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No. 9 Arkansas came up just short to No. 10 Creighton in one of the best games of the early college basketball season so far.

The Razorbacks fell 90-87 in a high-scoring affair to the Bluejays, and while the effort from the young team was praised, notable figures throughout college basketball reacted to the officiating.

Former Iowa Hawkeye and current professional basketball player in the NBA G-League, Jordan Bohannon called out one official by name.

Bohannon, an All-Big Ten performer in college, didn't stop there though. He went on to reply to responses under his original tweet.

Even Arkansas Athletics Director Hunter Yurachek got in on the Twitter fun, with a less-pointed but not-so-subtle jab at the performance.

Other members of basketball media that either cover different teams from Arkansas and Creighton, or just cover the sport generally, thought the officiating was subpar.

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