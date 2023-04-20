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Diamond Hawgs Podcast - Arkansas-Georgia preview w/ Kevin Bohannon

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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HawgBeat's Robert Stewart and Kevin Bohannon bring you the Diamond Hawgs Podcast with producer Christian Cheetham. The guys preview this weekend's series between the Razorbacks and Bulldogs, discuss the state of the ballclub and talk SEC midweek madness.

You catch watch the episode on YouTube below, or download it on your favorite podcast provider, including Apple and Spotify.

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