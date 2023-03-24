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Diamond Hawgs Podcast - Arkansas vs LSU series preview w/ Peyton Holt

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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HawgBeat's Mason Choate and Robert Stewart bring you the Diamond Hawgs Podcast. The guys preview the top-5 showdown between the Razorbacks and the LSU Tigers, talk Paul Skenes' dominance, bold predictions, weekend picks and Arkansas infielder Peyton Holt joins the show.

You catch watch the episode on YouTube below, or download it on your favorite podcast provider, including Apple and Spotify.

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