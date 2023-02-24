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Diamond Hawgs Podcast - Eastern Illinois Preview w/ Koty Frank

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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HawgBeat's Mason Choate and Robert Stewart bring you the Diamond Hawgs Podcast, presented by Matt Morris State Farm. The guys talk Arkansas' midweek win over Grambling, the pitching rotation situation, third base drama and Arkansas RHP Koty Frank joins the show.

You catch watch the episode on YouTube below, or download it on your favorite podcast provider, including Apple and Spotify.

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