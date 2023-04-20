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Five pleasant surprises for Diamond Hogs

Brady Tygart’s nearing return could be of huge help to the Razorback bullpen.
Brady Tygart’s nearing return could be of huge help to the Razorback bullpen. (Rhett Hutchins - Baumology)
Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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The 2023 SEC regular season is halfway over, and the Razorbacks are the Western Division leaders with an 11-4 conference record.

An offseason characterized by roster turnover and uncertainty has given way to just another season of Arkansas baseball — one with consensus top-five rankings and the expectation to come out of every weekend with at least two victories.

Although the Diamond Hogs are making it look easy, the path has not exactly been that.

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