PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Four-star ATH Jadan Baugh de-commits from Arkansas
Daniel Fair
•
HawgBeat
Staff Writer
Arkansas' recruiting class took another hit on Monday as the Hogs lost the commitment of four-star athlete Jadan Baugh.
Baugh, who committed to the Razorbacks on May 19, made the announcement on his X (formerly Twitter) account.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZnRlciBsb3RzIG9mIHByYXllciBhbmQgdGFsa3Mgd2l0aCBteSBj
aXJjbGUgSSYjMzk7dmUgZGVjaWRlZCB0byBkZWNvbW1pdCBmcm9tIHRoZSBV
bml2ZXJzaXR5IG9mIEFya2Fuc2FzLi4uLiBJJiMzOTtkIGxpa2UgdG8gdGhh
bmsgQ29hY2ggUGl0dG1hbiBhbmQgQ29hY2ggSmltbXkgYW5kIGFsbCBvZiBB
cmthbnNhcyBmb3IgYmVsaWV2aW5nIGluIG1lIGFuZCBmb3IgdGhlIG9wcG9y
dHVuaXR5Li4uLi48L3A+Jm1kYXNoOyAxdmliZXMuamF5IChAMXZpYmVzamF5
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzF2aWJlc2pheS9zdGF0
dXMvMTczNjkwMDMyNTMzODkzMTIzNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5E
ZWNlbWJlciAxOSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
The Decatur, Georgia, native had taken visits to both Florida and Alabama in recent weeks, and was most recently on an official visit in Tuscaloosa this last weekend.
Arkansas had recruited Baugh to play running back. He played on both sides of the ball for Columbia High School last season.
With Baugh's de-commitment, Arkansas now just has one running back — four-star Braylen Russell — in the class of 2024.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwNzMiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2Fya2Fuc2FzLnJpdmFscy5j
b20vbmV3cy9mb3VyLXN0YXItYXRoLWphZGFuLWJhdWdoLWRlLWNvbW1pdHMt
ZnJvbS1hcmthbnNhcz95cHRyPXlhaG9vIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigp
IHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0
IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlw
dCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2
ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRo
ZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNv
bS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZv
cmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxp
bWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2Mx
PTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmFya2Fuc2FzLnJpdmFs
cy5jb20lMkZuZXdzJTJGZm91ci1zdGFyLWF0aC1qYWRhbi1iYXVnaC1kZS1j
b21taXRzLWZyb20tYXJrYW5zYXMlM0Z5cHRyJTNEeWFob28mYzU9MjAyMjcz
MzA3MyZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+Cjwh
LS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=