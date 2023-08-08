Check out a photo gallery from Arkansas football's fifth practice of 2023 fall camp. HawgBeat provides shots from the action and a look at some of the new faces, plus some well-known players.

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