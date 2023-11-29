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HawgBeat Hoops Postgame Show - Arkansas 80, Duke 75
Riley McFerran
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HawgBeat
Managing Editor
Hear from HawgBeat Publisher Mason Choate, Managing Editor Riley McFerran and Basketball Recruiting Analyst Jackson Collier discuss the Arkansas Razorbacks 80-75 win over the Duke Blue Devils on Wednesday in the ACC/SEC challenge.
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