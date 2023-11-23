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HawgBeat Hoops Postgame Show - Memphis 84, Arkansas 79

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

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Hear from HawgBeat Publisher Mason Choate and Basketball Recruiting Analyst Jackson Collier discuss the Arkansas Razorbacks 84-79 loss to the Memphis Tiger on Thursday in the Battle 4 Atlantis semifinal round.

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