The Arkansas Razorbacks football (2-4, 0-3 SEC) team dropped its fourth straight game Saturday evening to the No. 16 Ole Miss Rebels (5-1, 2-1 SEC) following a less-than-stellar offensive performance.
Offensive coordinator Dan Enos' unit sputtered for much of the game, as it gained just 288 total yards. Redshirt freshman tight end Tyrus Washington was a bright spot, however, as he finished the game with seven catches for 90 yards and two touchdowns — five of which came on the first drive of the game.
The Arkansas defense was stout for much of the night against a high-octane Ole Miss offense that put up video-game numbers a week ago.
The Rebels only gained 350 yards and — until a touchdown by running back Ulysses Bentley IV midway through the fourth quarter — hadn't converted a third down.
Here are the highlights from Saturday's game.
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