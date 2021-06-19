 In-state offensive tackle Will Diggins from Bryant aiming for Arkansas Razorbacks offer
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In-state OL aiming for Arkansas offer

Andrew Hutchinson • HawgBeat
Managing Editor
@NWAHutch

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Will Diggins is an offensive tackle from Bryant.
Will Diggins is an offensive tackle from Bryant. (Nick Lucero/Rivals.com)

The in-state crop of offensive tackles is loaded in the 2022 class.

Two of them - E’Marion Harris of Joe T. Robinson and Andrew Chamblee of Maumelle - are already committed to Arkansas. Camden Fairview has a pair of FBS prospects at the position, as Timothy Dawn has pledged to Baylor and Mark Welch has multiple offers.

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